Алдонин дал совет Глушакову 

Экс-капитан сборной России по футболу Евгений Алдонин дал совет полузащитнику «Спартака» Денису Глушакову, который подвергся обструкции со стороны болельщиков красно-белых во время игры Кубка страны с «Анжи».
«Посоветую Глушакову лишь доказывать всё болельщикам игрой. Словами тут ничего не докажешь, у каждого своё мнение и свой взгляд на ситуацию. Только качественным футболом, голами и передачами Денис может вновь расположить болельщиков к себе. На то он и профессиональный игрок, чтобы не думать о посторонних вещах. У тебя есть контракт, и ты должен выполнять его условия. А если всё против тебя, то — играть с двойным усердием», — заявил Алдонин в интервью RT.
Однако эксперт не одобрил и поведение болельщиков «Спартака».
«Фанатам тоже не следует так себя вести, поскольку их отношение к отдельно взятому игроку влияет на всю команду. Сор не должен выноситься из избы так, как это происходит в «Спартаке», — добавил Алдонин.
Ранее Ширко прокомментировал возвращение Глушакову капитанской повязки в «Спартаке».