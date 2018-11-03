Слуцкий рассказал о свой работе в «Витессе »

Главный тренер нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о том, как готовится к матчам своего клуба, сообщает Советский Спорт.

Специалист объяснил, почему качается во время игр и как чувствует себя после поражений команды.

"Мои покачивания на тренерской скамейке во время матчей — это генетическая реакция организма на стресс, который является частью моей профессии. Я не могу это объяснить. За несколько дней до матча я начинаю бессознательно экономить энергию, а во время игры она выходит наружу. Я хочу помогать команде, передавать ей энергию. Когда пропускаем или проигрываем, чувствую себя умирающим, как будто я сижу на электрическом стуле.

Я не сплю после матчей. Никогда. В среднем у меня в неделю есть одна бессонная ночь. Конечно, ничего хорошего в этом нет. Но так я переживаю за свою работу", — цитирует Слуцкого voetbalzone.nl.

Слуцкий возглавил голландский клуб в начале текущего сезона. После десяти туров "Витесс" идет на пятом месте Чемпиона Голландии. Отставание от ПСВ, который идет на первом месте — 15 очков.

Ранее "Витесс" Слуцкого обыграл "Хераклес" в Кубке Нидерландов.