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Слуцкий рассказал о свой работе в «Витессе »
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Слуцкий рассказал о свой работе в «Витессе » 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о том, как готовится к матчам своего клуба, сообщает Советский Спорт.
Специалист объяснил, почему качается во время игр и как чувствует себя после поражений команды.
"Мои покачивания на тренерской скамейке во время матчей — это генетическая реакция организма на стресс, который является частью моей профессии. Я не могу это объяснить. За несколько дней до матча я начинаю бессознательно экономить энергию, а во время игры она выходит наружу. Я хочу помогать команде, передавать ей энергию. Когда пропускаем или проигрываем, чувствую себя умирающим, как будто я сижу на электрическом стуле.
Я не сплю после матчей. Никогда. В среднем у меня в неделю есть одна бессонная ночь. Конечно, ничего хорошего в этом нет. Но так я переживаю за свою работу", — цитирует Слуцкого voetbalzone.nl.
Слуцкий возглавил голландский клуб в начале текущего сезона. После десяти туров "Витесс" идет на пятом месте Чемпиона Голландии. Отставание от ПСВ, который идет на первом месте — 15 очков.
Ранее "Витесс" Слуцкого обыграл "Хераклес" в Кубке Нидерландов.
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