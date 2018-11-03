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Кокорина и Мамаева оставили без мяча
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Посетивший Кокорина и Мамаева член ОП заявил о запрете мячей в СИЗО 

Рамблер + ещё 5 3 часа назад
Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые сейчас находятся в столичном СИЗО «Бутырка», нельзя передать мяч в камеру. Это запрещено правилами СИЗО, спортинвентарь здесь не разрешен, рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, сообщает «Спорт-Экспресс».
По словам правозащитника, Кокорин и Мамаев стали чаще стали ходить в зал. Футболистам присылают очень много писем.
«Посылки тоже можно передавать, но существуют ограничения на них — что можно передать, и общее количество вещей. Продукты питания не запрещено в интернет-магазине заказывать — там ограничений нет», — рассказал он, отметив, что передать вещи бывает непросто.
«Если кто-то хочет отправить футболистам спортивную форму, то это очень тяжело. И не факт, что примут. Могут оставить на складе и выдать уже после освобождения», — сказал он.
Футбольный мяч в СИЗО передавать нельзя.
«Даже через благотворительную помощь это тяжело. В камеру мяч в любом случае не передадут», — посетовал Мельников, отметив, что неправильно лишать людей возможности заниматься спортом.
«Хотя, на мой взгляд, чем больше у человека есть возможность заниматься спортом, тем лучше. Понятно, что в камере не поиграешь, не почеканишь, но во дворе во время прогулки — это вполне можно сделать», — сказал он.
Фанаты отправили Кокорину писем на 100 тыс. рублей
19 октября Мосгорсуд решил оставить под стражей братьев Кокориных и Мамаева. До 8 декабря они останутся в СИЗО. Все трое — фигуранты уголовных дел по статьям «Побои» и «Хулиганство», которые был возбуждены после того, как они устроили потасовки в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека.
Комментарии24
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