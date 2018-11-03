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Кононов пожаловался на судейство в матче с «Локомотивом»
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Кононов пожаловался на судейство в матче с «Локомотивом» 

News.ru + ещё 10 3 часа назад
Фото: Антон Сергиенко/News.ru
Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов заявил, что в матче против московского «Локомотива» было плохое судейство. «Арсенал» проиграл «Локомомтиву» со счётом 1:3.
«Игра хорошая, судейство плохое. Очередная судейская ошибка. Посчитать, сколько мы проигрывали из-за судей», — предаёт слова Кононова корреспондент news.ru.
Он добавил, что первый тайм был сыгран очень хорошо, сравняв счёт.
«Не хватило нам точности в исполнении, когда мы проводили свои атаки. Но соперники забили два быстрых гола. Беспредел, это где конкретно Лесового загоняют, напомнило как в хоккее, игрока в борт. Ребята все понимают, что происходит. Нам это неприятно. Отдаётся все на футбольном поле, но судья всё берёт и ломает. И мы получаем такой результат. Мне жалко наших болельщиков, всё, что могли, мы делали», — подытожил он.
Следующий матч «Арсенал» проведёт против махачкалинского «Анжи» 9 ноября.
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