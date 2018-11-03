Кононов пожаловался на судейство в матче с «Локомотивом»

Фото: Антон Сергиенко/News.ru

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов заявил, что в матче против московского «Локомотива» было плохое судейство. «Арсенал» проиграл «Локомомтиву» со счётом 1:3. «Игра хорошая, судейство плохое. Очередная судейская ошибка. Посчитать, сколько мы проигрывали из-за судей», — предаёт слова Кононова корреспондент news.ru. Он добавил, что первый тайм был сыгран очень хорошо, сравняв счёт. «Не хватило нам точности в исполнении, когда мы проводили свои атаки. Но соперники забили два быстрых гола. Беспредел, это где конкретно Лесового загоняют, напомнило как в хоккее, игрока в борт. Ребята все понимают, что происходит. Нам это неприятно. Отдаётся все на футбольном поле, но судья всё берёт и ломает. И мы получаем такой результат. Мне жалко наших болельщиков, всё, что могли, мы делали», — подытожил он. Следующий матч «Арсенал» проведёт против махачкалинского «Анжи» 9 ноября.