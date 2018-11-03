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Беляев объяснил вальс после гола в ворота «Локомотива»
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Беляев объяснил вальс после гола в ворота «Локомотива» 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев рассказал, почему венским вальсом отметил свой гол в ворота московского "Локомотива" (1:3) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Sport24.
"Если помните, Дзюба очень радовался, что у него появился свой фирменный жест. Вот и у меня он появился. Первый раз я забил в матче с "Динамо". На тот момент у нас было с женой 5 лет, и я таким образом отметил гол — станцевал вальс. Сегодня тоже представил, что на поле со мной моя жена", — сказал футболист.
Ранее главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов выразил недовольство работой арбитра Сергея Иванова в матче с московским "Локомотивом".
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