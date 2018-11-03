Беляев объяснил вальс после гола в ворота «Локомотива» 

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев рассказал, почему венским вальсом отметил свой гол в ворота московского "Локомотива" (1:3) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Sport24.
"Если помните, Дзюба очень радовался, что у него появился свой фирменный жест. Вот и у меня он появился. Первый раз я забил в матче с "Динамо". На тот момент у нас было с женой 5 лет, и я таким образом отметил гол — станцевал вальс. Сегодня тоже представил, что на поле со мной моя жена", — сказал футболист.
🕺 Сегодня в белом танце кружимся…
Почему Максим Беляев танцует вальс? Не понимаешь, что происходит?
Скорее включай прямую трансляцию матча #ЛокоАрсенал на канале @matchpremier.
Прямой эфир ➡ https://t.co/ONn0XyVxpi pic.twitter.com/Dnag9cRd76— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 3 ноября 2018 г.
Ранее главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов выразил недовольство работой арбитра Сергея Иванова в матче с московским "Локомотивом".