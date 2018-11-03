Беляев объяснил вальс после гола в ворота «Локомотива» 

🕺 Сегодня в белом танце кружимся…



Почему Максим Беляев танцует вальс? Не понимаешь, что происходит?



Скорее включай прямую трансляцию матча #ЛокоАрсенал на канале @matchpremier.



Прямой эфир ➡ https://t.co/ONn0XyVxpi pic.twitter.com/Dnag9cRd76— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 3 ноября 2018 г.