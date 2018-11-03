«Атлетико» не сумел выйти на первое место в Примере

"Леганес" в рамках матча 11-го тура чемпионата Испании на своем поле сумел отобрать очки у мадридского "Атлетико", сыграв с ними вничью — 1:1, сообщает "Советский спорт"

Счет в матче открыли гости, когда на 69-й минуте отличился нападающий "матрасников" Антуан Гризманн . На 82-й минуте встречи форвард "Леганеса" Гвидо Карильо восстановиол равенство в счете.

"Атлетико" с 20 очками вышел на второе место в турнирной таблице Ла Лиги, но упустил возможность обойти каталонскую "Барселону", у которой 21 очко и на один сыгранный матч меньше. "Леганес" с девятью баллами идет на 18-й строчке.

Чемпионат Испании. 11-й тур. "Леганес" — "Атлетико" — 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 — Гризманн, 69; 1:1 — Карильо, 82.