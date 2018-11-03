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«Атлетико» не сумел выйти на первое место в Примере
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«Атлетико» не сумел выйти на первое место в Примере 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Reuters
"Леганес" в рамках матча 11-го тура чемпионата Испании на своем поле сумел отобрать очки у мадридского "Атлетико", сыграв с ними вничью — 1:1, сообщает "Советский спорт".
Счет в матче открыли гости, когда на 69-й минуте отличился нападающий "матрасников" Антуан Гризманн. На 82-й минуте встречи форвард "Леганеса" Гвидо Карильо восстановиол равенство в счете.
"Атлетико" с 20 очками вышел на второе место в турнирной таблице Ла Лиги, но упустил возможность обойти каталонскую "Барселону", у которой 21 очко и на один сыгранный матч меньше. "Леганес" с девятью баллами идет на 18-й строчке.
Чемпионат Испании. 11-й тур. "Леганес" — "Атлетико" — 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 — Гризманн, 69; 1:1 — Карильо, 82.
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