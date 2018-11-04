Зобнин попросил поддержки болельщиков 

Полузащитник футбольного клуба «Спартак» Роман Зобнин в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против «Урала» заявил, что команде очень нужна поддержка болельщиков. Также хавбек отметил, что на сегодняшний день «красно-белые» находятся «не в самом лучшем положении».
«Конечно, нам хотелось бы ощущать поддержку трибун. Понятно, что сейчас «Спартак» находится не в самом лучшем положении, и в такой ситуации дополнительная поддержка болельщиков нам необходима», — цитирует «Чемпионат» Зобнина.
Встреча состоится 4 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00 (по мск).