Тренер ЦСКА: сегодня мы потеряли очки 

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный результат в матче со столичным "Динамо" (0:0) в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Sport24.
Армейцы заканчивали встречу в большинстве, но не смогли добиться победы.
"Не покидало ощущение, что вот-вот мы дожмем, будут возникать острые моменты. Удаление вообще против нас сыграло, потому что мы начинаем торопиться и действовать сумбурно. Сегодня мы потеряли очки", — сказал Гончаренко.
Ранее главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов выразил недовольство работой арбитра Сергея Иванова в матче с московским "Локомотивом".