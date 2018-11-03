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Тренер ЦСКА: сегодня мы потеряли очки
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Тренер ЦСКА: сегодня мы потеряли очки 

Газета.Ru + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный результат в матче со столичным "Динамо" (0:0) в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Sport24.
Армейцы заканчивали встречу в большинстве, но не смогли добиться победы.
"Не покидало ощущение, что вот-вот мы дожмем, будут возникать острые моменты. Удаление вообще против нас сыграло, потому что мы начинаем торопиться и действовать сумбурно. Сегодня мы потеряли очки", — сказал Гончаренко.
Ранее главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов выразил недовольство работой арбитра Сергея Иванова в матче с московским "Локомотивом".
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