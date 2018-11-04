«Зенит» победил «Ахмат» в матче чемпионата России благодаря голу Маркизио с пенальти

Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 1:0 в домашнем матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Санкт-Петербург".

Гол на 31-й минуте забил итальянский полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио , реализовав пенальти. "Зенит" впервые в сезоне пробил пенальти, став последним клубом Российской премьер-лиги (РПЛ), исполнившим хотя бы один 11-метровый удар в чемпионате. На 83-й минуте с поля был удален аргентинский полузащитник хозяев Леандро Паредес , получивший вторую желтую карточку за грубый фол.

"Зенит" набрал 31 очко после 13 туров и лидирует в чемпионате. Санкт-петербургский клуб опережает ближайшего преследователя московский "Локомотив" на семь очков. "Ахмат", в активе которого 16 очков, занимает девятое место.

"Зенит" в следующем матче 8 ноября на выезде сыграет с французским "Бордо" на групповом этапе Лиги Европы. В РПЛ санкт-петербуржцы 11 ноября в гостях встретятся с московским ЦСКА. "Ахмат" 10 ноября на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов".