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«Спартаку» предрекли вылет из РПЛ
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Кавазашвили не исключил вылета «Спартака» из РПЛ по итогам сезона 

ТАСС + ещё 15 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский "Спартак" по итогам сезона-2018/19 может вылететь из высшего дивизиона чемпионата России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал чемпион СССР 1969 года в составе красно-белых Анзор Кавазашвили.
«Спартак» проиграл «Уралу» в домашнем матче
В воскресенье "Спартак" на "Открытие-Арене" уступил екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые имеют в активе 19 очков и занимают шестое место в таблице.
"Я в шоке, не могу ничего понять, что творится в команде, — сказал Кавазашвили. — Мы дошли до того, что московский "Спартак" может повторить результат чемпионата СССР 1976 года, когда команда вылетела из высшей лиги. Чтобы этого не случилось, Федуну надо срочно решить вопрос и провести встречу с игроками и болельщиками. Надо разобраться, какой тренер нужен "Спартаку" и нужно ли, чтобы Рианчо вообще работал в "Спартаке".
Болельщики "Спартака" во время матча скандировали оскорбительные кричалки в адрес президента клуба Леонида Федуна, капитана команды Дениса Глушакова, а также освистывали исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо, поддерживая отправленного в отставку Массимо Карреру.
"Болельщики как будто нарочно способствуют тому, чтобы команда вообще развалилась, — считает Кавазашвили. — Они должны поддерживать команду и помогать ей удачно выступать. Я не понимаю, кого любят болельщики "Спартака", Карреру или клуб".
"Я не могу понять, кто разваливает коллектив. Команда перестала верить в себя. По игре видно, что игроки начинают уже сдавать позиции", — заключил собеседник агентства.
В следующем туре чемпионата "Спартак" сыграет на выезде с "Уфой". Матч состоится 11 ноября. 8 ноября красно-белые в рамках группового этапа Лиги Европы проведут домашнюю встречу с шотландским "Рейнджерс".
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