Ещё
Месси могут посадить в тюрьму. Что произошло?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Месси подозревается в отмывании денег. Он реально может сесть в тюрьму? 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: David Ramos/Getty Images
Нападающего «Барселоны» Лионеля Месси обвиняют в уклонении от уплаты налогов с помощью офшоров.

Что произошло?

Аргентинское издание Todo Noticias сообщило, что Лионель Месси и его отец Хорхе подозреваются в отмывании денег. Обвинения в их адрес выдвинул прокурор по экономическим вопросам Пабло Турано, занявшись тщательной проверкой деятельности благотворительного фонда нападающего «Барселоны» и обнаружив, что он использовался как средство для отмывания денег. По информации издания, поступавшие на счёт фонда деньги не декларировались и переправлялись на счета в офшорных зонах. Сейчас рассматривается возможность возбуждения уголовного дела против Месси и его отца.

Это первый такой случай в биографии Месси?

Нет. В 2013 году прокуратура подала жалобу на футболиста и его отца, обвинив в уклонении от уплаты налогов на сумму €4,1 млн Лионель не делал отчисления в государственную казну с доходов в размере €10,1 млн, полученных за использование своего образа в рекламе в период с 2007 по 2009 год.
Аргентинец был приговорён к 21 месяцу тюремного заключения и штрафу в размере €2,1 млн Отец также фигурировал в деле, однако ему Верховный суд Испании сократил срок до 15 месяцев. Впрочем, за решётку семья так и не попала благодаря особенностям испанского законодательства: сроки до двух лет за экономические преступления не караются реальным заключением. Тогда за Лионеля заступилась «Барселона», а семья Месси отделалась штрафом.

Получается, махинациями занимается сам футболист?

Не совсем. Отец нападающего создавал офшорные компании в Швейцарии, Уругвае и Белизе, чтобы избежать уплаты налогов, и заявлял, что это не приведёт к проблемам с законом. Лионель во время судебных слушаний утверждал, что все финансовые дела ведёт именно Хорхе Орасио. «Я просто играл в футбол. Я подписывал контракты, так как доверял отцу и адвокатам», — заявлял нападающий «Барселоны» в суде. Адвокат, представлявший налоговую службу, уподоблял Лионеля чуть ли не главарю преступной группировки: «Даже десятилетний ребёнок понимает, что значит платить налоги. Месси похож на главу мафии: он не знает деталей, но понимает, каким будет конечный результат. Он осознавал, что можно будет заплатить меньше налогов».

Среди футболистов лишь Месси не любит платить налоги?

Нет! Например, извечный соперник Лионеля — Криштиану Роналду — обвинялся в уклонении от уплаты налогов перед чемпионатом мира в России. Португалец не донёс до налоговой €14,7 млн с дохода от использования его изображения. Схема была той же, что и у Месси, разве что используемая офшорная компания располагалась на Виргинских островах. 15 июня газета El Mundo сообщила, что игрок пришёл к соглашению с властями Испании: Роналду заплатит штраф €18,8 млн и будет приговорён к двухлетнему условному сроку. Забавно, что вечером того же дня Криштиану забил три мяча в ворота испанской сборной.
Кстати, есть версия, что одной из причин ухода португальца из «Реала» в «Ювентус» было данное дело. Посмотрим, не случится ли резких поворотов в карьере Месси после новых обвинений со стороны испанской налоговой.
Чемпионат.com: последние новости
Вратарь «Баварии» и сборной Германии Нойер в кризисе 13-летний игрок «Чертаново» забил эффектный гол в стиле Марадоны Жена Мюллера: прошло 70 минут, пока Ковач додумался выпустить на поле Томаса
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Матч сборных России и Канады был прерван48
«Я себе все доказала»8
«Медведева в ее годы себе такого не позволяла»66
Двухместные камеры спасли Кокорина и Мамаева от расправы259
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот814
Видео
00:27
Главный футбольный скандал: как покупали чемпионат мира
Футбол Статьи
00:15
Неймару грозит шесть лет тюрьмы
Футбол В мире
06:36
Итоги первого дня Гран-при Финляндии
Фигурное катание Статьи
01:15
Провал Овечкина, разгром Малкина: НХЛ вновь всех удивила
Хоккей Статьи
00:38
14-летний российский футболист забил в стиле Марадоны
Футбол
01:03
Кокорина и Мамаева оставили без мяча
Футбол
00:48
Счастливый финский лед: Дадонов зажег, как в СКА
Хоккей Статьи
01:17
Российский футболист погиб от переохлаждения
Футбол
01:44
«Ну и где ты, Флойд?»: Хабиб ждет Мейвезера в MMA
MMA Статьи
01:04
Российских гимнасток обвинили в отставании от американок
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение