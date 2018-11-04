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Раду продлил контракт с «Лацио» до 2021 года
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Раду продлил контракт с «Лацио» до 2021 года 

Газета.Ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: asroma.com
Римский "Лацио" объявил о продлении контракта с защитником Стефаном Раду, сообщает "Советский спорт".
Новое соглашение с 32-летним румынским футболистом будет рассчитано до 30 июня 2021 года. Предыдущее соглашение игрока с римским клубом истекало в 2020 году.
Раду стал игроком "Лацио" после перехода из бухарестского "Динамо" в 2008 году. В текущем сезоне Раду в семи матчах в составе римлян сделал одну результативную передачу.
После 10 туров "Лацио" идет на пятом месте в таблице итальянской Серии А. В матче 11-го тура четвертое ноября римский клуб встретится с командой СПАЛ, игра начнется в 14:30 по московскому времени.
Ранее бывший президент Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини назвал своего фаворита на получение ежегодной футбольной награды "Золотой мяч" в 2018 году.
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