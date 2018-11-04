Раду продлил контракт с «Лацио» до 2021 года

Римский "Лацио" объявил о продлении контракта с защитником Стефаном Раду, сообщает "Советский спорт"

Новое соглашение с 32-летним румынским футболистом будет рассчитано до 30 июня 2021 года. Предыдущее соглашение игрока с римским клубом истекало в 2020 году.

Раду стал игроком "Лацио" после перехода из бухарестского "Динамо" в 2008 году. В текущем сезоне Раду в семи матчах в составе римлян сделал одну результативную передачу.

После 10 туров "Лацио" идет на пятом месте в таблице итальянской Серии А. В матче 11-го тура четвертое ноября римский клуб встретится с командой СПАЛ, игра начнется в 14:30 по московскому времени.