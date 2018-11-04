Кутепов: шум вокруг «Спартака» был и будет всегда 

Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов признался, что надеется на скорый выход команды из кризиса, а также отметил, что вокруг красно-белых всегда много шума, сообщает "Советский спорт".
"Я долго был вне команды, вне тренировочного процесса, так что судить категорично о состоянии команды не могу. Но понятно, что определенный спад был. И я надеюсь, что мы этот кризис преодолеем как можно скорее!
Шум вокруг команды был и будет всегда, потому что "Спартак" — большой клуб, вокруг него всегда есть какие-то движения. Речь не только про сплетни или негатив. Это просто жизнь, и ничего удивительного в этом нет. Никакого давления нет. Воспринимаю это как норму", — приводит слова Кутепова пресс-служба красно-белых.
Матч 13-го тура чемпионата России "Спартак" — "Урал" состоится 4 ноября на стадионе "Открытие Арена" в Москве. Начало — в 19:00 по московскому времени. "Газета.Ru" будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.