Кутепов: шум вокруг «Спартака» был и будет всегда

"Я долго был вне команды, вне тренировочного процесса, так что судить категорично о состоянии команды не могу. Но понятно, что определенный спад был. И я надеюсь, что мы этот кризис преодолеем как можно скорее!

Шум вокруг команды был и будет всегда, потому что "Спартак" — большой клуб, вокруг него всегда есть какие-то движения. Речь не только про сплетни или негатив. Это просто жизнь, и ничего удивительного в этом нет. Никакого давления нет. Воспринимаю это как норму", — приводит слова Кутепова пресс-служба красно-белых.