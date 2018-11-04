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Червиченко осудил свист болельщиков в сторону Глушакова
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Червиченко осудил свист болельщиков в сторону Глушакова 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал болельщиков, которые освистывают полузащитника Дениса Глушакова.
«Я думаю, что все, кто освистывают и развешивают баннеры про Дениса, — просто идиоты. Ничего не вижу криминального в действиях капитана. Были моменты, которые не имеют отношения к команде», — приводит слова Червиченко Sport24.
Также бывший владелец попросил вспомнить то, какой вклад в победу в чемпионате сделал Глушаков.
«Надо помнить, что пару лет назад этот человек многое сделал, чтобы «Спартак» вернул себе чемпионство. Нужно помнить сколько он мячей забил. Глушаков много сделал для итогового результата», — добавил бизнесмен.
В сезоне-2016/17 «Спартак» в десятый раз в истории и впервые за 16 лет стал чемпионом России по футболу.
Ранее главный тренер футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкий случайно оскорбил владельца клуба.
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