Червиченко осудил свист болельщиков в сторону Глушакова

«Я думаю, что все, кто освистывают и развешивают баннеры про Дениса, — просто идиоты. Ничего не вижу криминального в действиях капитана. Были моменты, которые не имеют отношения к команде», — приводит слова Червиченко Sport24.

Также бывший владелец попросил вспомнить то, какой вклад в победу в чемпионате сделал Глушаков.

«Надо помнить, что пару лет назад этот человек многое сделал, чтобы «Спартак» вернул себе чемпионство. Нужно помнить сколько он мячей забил. Глушаков много сделал для итогового результата», — добавил бизнесмен.

В сезоне-2016/17 «Спартак» в десятый раз в истории и впервые за 16 лет стал чемпионом России по футболу.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкий случайно оскорбил владельца клуба.