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Руни вернётся в сборную Англии по футболу
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СМИ: Руни вернётся в сборную Англии по футболу 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: ©imago sportfotodienst globallookpress.com
Нападающий клуба MLS «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни вернётся в сборную Англии, чтобы сыграть в товарищеском матче с национальной командой США.
Как утверждает Mirror, 33-летний форвард, завершивший выступления за сборную Англии в 2016 году, выйдет на матч с американцам в качестве капитана.
Отмечается, что Руни выступит за сборную всего в одном матче, и речи о полноценном возвращении в национальную команду не идёт.
В общей сложности в активе Руни 119 матчей, и 53 гола за сборную.
Матч Англия — США запланирован на 15 ноября, и пройдёт в Лондоне на «Уэмбли».
Ранее сообщалось, что команда Руни вылетела из плей-офф MLS.
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