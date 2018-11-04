СМИ: Руни вернётся в сборную Англии по футболу

Нападающий клуба MLS «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни вернётся в сборную Англии, чтобы сыграть в товарищеском матче с национальной командой США.

Как утверждает Mirror, 33-летний форвард, завершивший выступления за сборную Англии в 2016 году, выйдет на матч с американцам в качестве капитана.

Отмечается, что Руни выступит за сборную всего в одном матче, и речи о полноценном возвращении в национальную команду не идёт.

В общей сложности в активе Руни 119 матчей, и 53 гола за сборную.

Матч Англия — США запланирован на 15 ноября, и пройдёт в Лондоне на «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что команда Руни вылетела из плей-офф MLS.