Ещё
Моуриньо провёл 900-й матч в качестве тренера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Моуриньо провёл 900-й матч в качестве тренера 

RT на русском 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Матч 11-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом» стал 900-м в тренерской карьере португальца Жозе Моуриньо.
Португальский специалист победил в 586 играх, 183 раза сыграл в ничью и 131 матч проиграл. 55-летний наставник тренировал такие команды как: «Порту», «Интер», «Бенфика», «Реал», «Лейрия» и «Челси».
Моуриньо является трехкратным чемпионом Англии, двукратным — Италии, один раз побеждал в первенстве Испании. Также португалец дважды выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Ранее УЕФА определился с бригадой арбитров на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Локомотив».
RT на русском: последние новости
Слуцкий ответил на слухи о своём возможном переходе в «Спортинг» Кутепов высказался о ситуации в «Спартаке» В сети появилось видео массовой драки после матча «Галатасарай» — «Фенербахче»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раздевайся, пока горяча18
«Думала всю ночь»: как Загитова настроилась на победу
Матч сборных России и Канады был прерван58
«Медведева в ее годы себе такого не позволяла»67
«Барселона» готовится обновить трансферный рекорд
Видео
01:13
Слуцкий случайно оскорбил своего руководителя
Футбол
00:27
Главный футбольный скандал: как покупали чемпионат мира
Футбол Статьи
00:43
Задушил обидчика Волкова: кем восхищается Хабиб
MMA Статьи
00:15
Неймару грозит шесть лет тюрьмы
Футбол В мире
06:36
Итоги первого дня Гран-при Финляндии
Фигурное катание Статьи
01:00
Взялся за старое: Месси обвинили в мошенничестве
Футбол Статьи
01:15
Провал Овечкина, разгром Малкина: НХЛ вновь всех удивила
Хоккей Статьи
00:38
14-летний российский футболист забил в стиле Марадоны
Футбол
01:03
Кокорина и Мамаева оставили без мяча
Футбол
00:48
Счастливый финский лед: Дадонов зажег, как в СКА
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение