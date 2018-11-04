Моуриньо провёл 900-й матч в качестве тренера

Португальский специалист победил в 586 играх, 183 раза сыграл в ничью и 131 матч проиграл. 55-летний наставник тренировал такие команды как: «Порту», «Интер», «Бенфика», «Реал» , «Лейрия» и «Челси».

Моуриньо является трехкратным чемпионом Англии, двукратным — Италии, один раз побеждал в первенстве Испании. Также португалец дважды выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.