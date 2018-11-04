Моуриньо провёл 900-й матч в качестве тренера 

Матч 11-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом» стал 900-м в тренерской карьере португальца Жозе Моуриньо.
Португальский специалист победил в 586 играх, 183 раза сыграл в ничью и 131 матч проиграл. 55-летний наставник тренировал такие команды как: «Порту», «Интер», «Бенфика», «Реал», «Лейрия» и «Челси».
Моуриньо является трехкратным чемпионом Англии, двукратным — Италии, один раз побеждал в первенстве Испании. Также португалец дважды выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Ранее УЕФА определился с бригадой арбитров на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Локомотив».