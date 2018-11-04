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«Локомотив» обратился к болельщикам
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«Локомотив» призвал болельщиков соблюдать порядок в Порту 

Газета.Ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский "Локомотив" на своем официальном сайте обратился к болельщикам перед гостевым матчем четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов с "Порту", сообщает "Советский спорт".
"Железнодорожники" призвали своих фанатов не нарушать общественный порядок.
"Просим вас соблюдать правила поведения зрителей на стадионе, воздержаться от использования пиротехники, не поддаваться на возможные провокации, чтобы наш клуб не подвергся санкциям со стороны УЕФА. Обращаем внимание, что в день матча билеты на гостевой сектор продаваться не будут", — говорится в заявлении.
Ранее Кононов назвал судейство в матче с "Локомотивом" беспределом.
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