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Дзюба вновь променял интервью на пирожки
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Дзюба вновь променял интервью на пирожки 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба отказался общаться с журналистами после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Нет, извините. У меня пирожки, бургеры и хот-доги», — сказал Дзюба представителям прессы.
В прошлом сезоне форвард трижды отвечал на просьбы об интервью фразой про пирожки. В ответ на это журналисты подарили футболисту настоящую выпечку.
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Нападающий повторяет отговорку бывшего одноклубника Александра Рязанцева, которую тот использовал в 2012 году после поражения «Рубина» во встрече с «Амкаром». Не желая общаться с журналистами в микст-зоне, Рязанцев сказал им: «Извините, пирожки». Полузащитник покинул стадион, а его фраза стала мемом.
«Зенит» дома обыграл «Ахмат» со счетом 1:0. После 13-ти туров РПЛ сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице, имея в активе 31 очко.
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