Тренер «Зенита» рассказал об адаптации Маркизио

Тренер «Зенита» рассказал об адаптации хавбека Маркизио

Маркизио, который перешел в это летнее трансферное окно из туринского "Ювентуса", забил единственный мяч в игре, реализовав пенальти на 32-й минуте.

Также специалист отметил важность других замен, которые были сделаны в матче.

"Маркизио тяжело дается адаптация. Сейчас ему надо давать играть шаг за шагом. Так что его замена — плановая. Ерохин вышел по позиции. Плюс по верховым единоборствам ситуация улучшалась. По Маку тоже понимаем, какие у него лучшие качества. Когда соперник играет в пять защитников, ему становится сложнее принимать мяч. Его тоже нельзя переутомлять.

Замена Шатова на Анюкова связана с тем, что нам нужен был свежий игрок на фланге. Саша надежный игрок, который помог убрать нам то давление, которое было с флангов", — заявил Семак.

Ранее сообщалось, что хавбек "Зенита" Паредес будет наказан за удаление в матче с "Ахматом".