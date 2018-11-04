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Тренер «Зенита» рассказал об адаптации Маркизио
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Тренер «Зенита» рассказал об адаптации хавбека Маркизио 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался об игре полузащитника Клаудио Маркизио в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ахмата", передает "Советский спорт".
Маркизио, который перешел в это летнее трансферное окно из туринского "Ювентуса", забил единственный мяч в игре, реализовав пенальти на 32-й минуте.
Также специалист отметил важность других замен, которые были сделаны в матче.
"Маркизио тяжело дается адаптация. Сейчас ему надо давать играть шаг за шагом. Так что его замена — плановая. Ерохин вышел по позиции. Плюс по верховым единоборствам ситуация улучшалась. По Маку тоже понимаем, какие у него лучшие качества. Когда соперник играет в пять защитников, ему становится сложнее принимать мяч. Его тоже нельзя переутомлять.
Замена Шатова на Анюкова связана с тем, что нам нужен был свежий игрок на фланге. Саша надежный игрок, который помог убрать нам то давление, которое было с флангов", — заявил Семак.
Ранее сообщалось, что хавбек "Зенита" Паредес будет наказан за удаление в матче с "Ахматом".
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