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Фанаты «Спартака» освистали Рианчо
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Фанаты «Спартака» освистали Рианчо 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Болельщики футбольного клуба «Спартак» освистали исполняющего обязанности главного тренера команды Рауля Рианчо в матче 13-го тура чемпионата России против «Урала». Также фанаты скандировали в отношении специалиста оскорбительную кричалку.
Встреча проходила на стадионе «красно-белых» в Москве.
Ранее сообщалось, что Рианчо стал наставником «Спартака» после отстранения от должности главного тренера Массимо Карреры. Итальянец покинул пост 22 октября.
До ухода у Карреры был конфликт с полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым и защитником Андреем Ещенко. Игроки «лайкнули» пост актёра Дмитрия Назарова, раскритиковавшего работу тренера. В связи с этим оба были отстранены от основы команды.
Как только должность Массимо занял Рианчо футболисты вернулись к тренировкам с основным составом. В матче с «Анжи» Глушаков вышел с капитанской повязкой, а болельщики свистели в его адрес и пели оскорбительные кричалки.
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