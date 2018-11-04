Фанаты «Спартака» освистали Рианчо

Болельщики футбольного клуба «Спартак» освистали исполняющего обязанности главного тренера команды Рауля Рианчо в матче 13-го тура чемпионата России против «Урала» . Также фанаты скандировали в отношении специалиста оскорбительную кричалку.

Встреча проходила на стадионе «красно-белых» в Москве.

Ранее сообщалось, что Рианчо стал наставником «Спартака» после отстранения от должности главного тренера Массимо Карреры . Итальянец покинул пост 22 октября.

Как только должность Массимо занял Рианчо футболисты вернулись к тренировкам с основным составом. В матче с «Анжи» Глушаков вышел с капитанской повязкой, а болельщики свистели в его адрес и пели оскорбительные кричалки.