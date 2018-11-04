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В Сети высмеяли скульптуру Салаха
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Скульптуру Салаха высмеяли в сети и сравнили со статуей Криштиану Роналду 

Спорт-Экспресс + ещё 1 2 часа назад
В Египте появилась статуя в честь нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Скульптура футболиста призвана служить как символ надежды для египетской молодежи, однако в социальных сетях ее немедленно высмеяли как нечто совершенно комичное. Салах изображен с маленьким телом, тонкими руками и ногами, но огромной головой.
Кроме того, ее стали сравнивать с неудачной скульптурой нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду​, которую не так давно установили в аэропорту Мадейры. Впоследствии она была заменена на новую.
На Мадейре заменили памятник Роналду
Скульптура Салаха была презентована на молодежном культурном форуме в Шарм-эль-Шейхе. Ее автор Маи Абдель Аллах (Mai Abdel Allah).
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