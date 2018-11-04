В Сети высмеяли скульптуру Салаха

Скульптуру Салаха высмеяли в сети и сравнили со статуей Криштиану Роналду

Statue of #Mohamed_Salah in the #world_shabab_world💙😎 pic.twitter.com/3rLiERnUDr— mohämed møstafä (@mhmedmostaf13) 4 ноября 2018 г. В Египте появилась статуя в честь нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Скульптура футболиста призвана служить как символ надежды для египетской молодежи, однако в социальных сетях ее немедленно высмеяли как нечто совершенно комичное. Салах изображен с маленьким телом, тонкими руками и ногами, но огромной головой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sports Volt (@sportsvolt) 18 Июн 2018 в 3:56 PDT Кроме того, ее стали сравнивать с неудачной скульптурой нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду​, которую не так давно установили в аэропорту Мадейры. Впоследствии она была заменена на новую.

Скульптура Салаха была презентована на молодежном культурном форуме в Шарм-эль-Шейхе. Ее автор Маи Абдель Аллах (Mai Abdel Allah).