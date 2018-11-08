На ЦСКА завели дело

УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА по итогам матча ЛЧ с «Ромой»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении московского ЦСКА по итогам матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с римской «Ромой». Как сообщает пресс-служба организации, московскому клубу были предъявлены следующие нарушения: блокировка лестничных пролётов на стадионе «Лужники», бросание фанатами объектов на поле, а также использование пиротехники. Дело будет рассмотрено дисциплинарной комиссией УЕФА 22 ноября. Матч ЦСКА — «Рома» завершился победой римлян со счётом 2:1. Ранее стало известно, что у полузащитника ЦСКА Ивана Облякова выявлен перелом кисти.