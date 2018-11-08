На ЦСКА завели дело

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УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА по итогам матча ЛЧ с «Ромой» 

RT на русском + ещё 34 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении московского ЦСКА по итогам матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с римской «Ромой».
Как сообщает пресс-служба организации, московскому клубу были предъявлены следующие нарушения: блокировка лестничных пролётов на стадионе «Лужники», бросание фанатами объектов на поле, а также использование пиротехники.
Дело будет рассмотрено дисциплинарной комиссией УЕФА 22 ноября.
Матч ЦСКА — «Рома» завершился победой римлян со счётом 2:1.
Ранее стало известно, что у полузащитника ЦСКА Ивана Облякова выявлен перелом кисти.
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