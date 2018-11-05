«Кайрат» не продлит контракт с Аршавиным

Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" не будет продлевать контракт с российским нападающим Андреем Аршавиным. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Церемония проводов футболиста из команды пройдет 11 ноября на домашнем стадионе "Кайрата" "Центральный" в Алма-Ате, когда клуб примет карагандинский "Шахтер". Как сообщается на сайте, болельщики поблагодарят Аршавина "за его яркую карьеру в составе алма-атинского клуба и игру, которая влюбила в себя всех жителей южной столицы".
Аршавин перешел в "Кайрат" весной 2016 года из краснодарской "Кубани". В ноябре прошлого года он продлил контракт с клубом до декабря 2018 года. В составе команды он провел свыше 100 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 37 результативных передач. Вместе с клубом он трижды завоевал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана.
Аршавин провел большую часть карьеры в санкт— петербургском "Зените", с которым три раза выиграл золотые медали чемпионата России, дважды — серебряные, один раз — бронзовые, в 2003 году стал обладателем Кубка премьер-лиги, а в 2008-м — Суперкубка России. В сезоне-2007/08 нападающий помог команде завоевать Кубок УЕФА, а затем в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. За национальную сборную провел 74 матча и забил 17 голов. В 2009 году Аршавин перешел в английский "Арсенал", в котором провел четыре года.