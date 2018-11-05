Назван самый дорогой футболист мира

Нападающий сборной Франции по футболу и парижского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе признан самым дорогим игроком в мире. Итоги соответствующего исследования центра CIES Football Observatory опубликованы на официальном сайте организации.
CIES Football Observatory оценивает трансферную стоимость 19-летнего футболиста в €216,5 млн Мбаппе является единственным, чья стоимость оценивается в сумму, превышающую €200 млн В составе сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира 2018 года и был признан лучшим молодым игроком турнира. Французский нападающий вошел в команду года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), в составе ПСЖ он стал чемпионом Франции и обладателем Кубка страны.
В список самых дорогих нападающих также вошли англичанин Гарри Кейн (€197,3 млн; "Тоттенхэм"), бразилец Неймар (€197 млн; ПСЖ), египтянин Мохаммед Салах (€173 млн; "Ливерпуль"), бразилец Филиппе Коутиньо (€171,3 млн; "Барселона"), аргентинец Лионель Месси (€170,6 млн; "Барселона"), англичанин Рахим Стерлинг (€164,6 млн; "Манчестер Сити"), бельгиец Ромелу Лукаку (€164,3 млн; "Манчестер Юнайтед"), француз Антуан Гризманн (€157,7 млн; "Атлетико"), аргентинец Пауло Дибала (€155,6 млн; "Ювентус").
Самым дорогим полузащитником, согласно исследованию, является английский игрок "Тоттенхэма" Деле Алли, чья стоимость оценивается в €163,4 млн Также в список самых дорогостоящих полузащитников вошли бельгиец Кевин де Брюйне (€150,4 млн; "Манчестер Сити"), француз Поль Погба (€130,5 млн; "Манчестер Юнайтед"), француз Н'Голо Канте (€90,6 млн; "Челси"), англичанин Эрик Дайер (€90,5 млн; "Тоттенхэм"), испанец Сауль Ньигес (€90,2 млн; "Атлетико"), бразилец Фабиньо (€82,3 млн; "Ливерпуль"), гвинеец Наби Кейта (€75,5 млн; "Ливерпуль"), голландец Джорджиньо Вейналдум (€73,2 млн; "Ливерпуль") и бразилец Жоржиньо (€72 млн; "Челси").
В тройку самых дорогих центральных защитников вошли француз Самюэль Умтити (€99,2 млн; "Барселона"), колумбиец Давинсон Санчес (€97,2 млн; "Тоттенхэм") и немец Антонио Рюдигер (€81,6 млн; "Челси"). Самые дорогостоящими крайними защитниками стали англичане Трент Александер-Арнольд (€96,4 млн; "Ливерпуль), Кайл Уокер (€88,3 млн; "Манчестер Сити") и шотландец Эндрю Робертсон (€68,9 млн; "Ливерпуль"). Бразилец Эдерсон (€102 млн; "Манчестер Сити"), немец Марк— Андре тер Штеген (€99,1 млн; "Барселона") и бразилец Алисон Бекер (€90,8 млн; "Ливерпуль") являются вратарями с самой высокой трансферной стоимостью.
Football Observatory создана на базе Международного центра спортивных исследований (CIES) и французского Университета Франш-Конте. Организация создана в 2005 году и располагается в швейцарском Невшателе. Центр специализируется на статистическом анализе в футболе. Football Observatory полностью поддерживается Международной федерацией футбола (ФИФА).