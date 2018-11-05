Назван самый дорогой футболист мира

Французский футболист Мбаппе признан самым дорогим игроком в мире

Нападающий сборной Франции по футболу и парижского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе признан самым дорогим игроком в мире. Итоги соответствующего исследования центра CIES Football Observatory опубликованы на официальном сайте организации.

CIES Football Observatory оценивает трансферную стоимость 19-летнего футболиста в €216,5 млн Мбаппе является единственным, чья стоимость оценивается в сумму, превышающую €200 млн В составе сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира 2018 года и был признан лучшим молодым игроком турнира. Французский нападающий вошел в команду года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), в составе ПСЖ он стал чемпионом Франции и обладателем Кубка страны.

Самым дорогим полузащитником, согласно исследованию, является английский игрок "Тоттенхэма" Деле Алли, чья стоимость оценивается в €163,4 млн Также в список самых дорогостоящих полузащитников вошли бельгиец Кевин де Брюйне (€150,4 млн; "Манчестер Сити"), француз Поль Погба (€130,5 млн; "Манчестер Юнайтед"), француз Н'Голо Канте (€90,6 млн; "Челси"), англичанин Эрик Дайер (€90,5 млн; "Тоттенхэм"), испанец Сауль Ньигес (€90,2 млн; "Атлетико"), бразилец Фабиньо (€82,3 млн; "Ливерпуль"), гвинеец Наби Кейта (€75,5 млн; "Ливерпуль"), голландец Джорджиньо Вейналдум (€73,2 млн; "Ливерпуль") и бразилец Жоржиньо (€72 млн; "Челси").

Football Observatory создана на базе Международного центра спортивных исследований (CIES) и французского Университета Франш-Конте. Организация создана в 2005 году и располагается в швейцарском Невшателе. Центр специализируется на статистическом анализе в футболе. Football Observatory полностью поддерживается Международной федерацией футбола (ФИФА).