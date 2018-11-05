Черчесов прояснил слухи об уходе из сборной России

Черчесов прокомментировал слухи об уходе из сборной России в «Спартак»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов , комментируя сведения о том, что его планирует пригласить руководить московским «Спартаком» , заявил, что из клуба с ним лично никто не связывался.

«Со мной никто ни разу не связывался, мои непосредственные руководители на эту тему не говорили ничего. Значит, и с ними не связывались тоже, или связывались, но они сразу отказали. А третье, в «Спартак» надо приходить, чтобы делать команду, которая будет выигрывать Еврокубки», — передает слова Черчесова РИА «Новости».

В октябре из «Спартака» был уволен Массимо Каррера, который принес команде первое золото за 16 лет. Одним из кандидатов на пост главного тренера команды назвали Станислава Черчесова, который уже руководил клубом в 2007-2008 годах.