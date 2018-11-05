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Черчесов прояснил слухи об уходе из сборной России
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Черчесов прокомментировал слухи об уходе из сборной России в «Спартак» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 4 часа назад
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, комментируя сведения о том, что его планирует пригласить руководить московским «Спартаком», заявил, что из клуба с ним лично никто не связывался.
«Со мной никто ни разу не связывался, мои непосредственные руководители на эту тему не говорили ничего. Значит, и с ними не связывались тоже, или связывались, но они сразу отказали. А третье, в «Спартак» надо приходить, чтобы делать команду, которая будет выигрывать Еврокубки», — передает слова Черчесова РИА «Новости».
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В октябре из «Спартака» был уволен Массимо Каррера, который принес команде первое золото за 16 лет. Одним из кандидатов на пост главного тренера команды назвали Станислава Черчесова, который уже руководил клубом в 2007-2008 годах.
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