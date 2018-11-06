Аршавин раскрыл причину отмены трансфера в «Барселону»

Полузащитник казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин рассказал о своем несостоявшемся переходе в "Барселону", передает "Советский спорт".
Российский хавбек подтвердил, что после чемпионата Европы — 2008 каталонский клуб действительно выходил на "Зенит" с предложением по нему, однако в итоге Аршавин оказался в лондонском "Арсенале".
"Барселона" прислала трансферный запрос на €15 млн, и ей отказал "Зенит". Меня не хотели продавать, если честно. Где бы хотел оказаться? В "Барселоне", но я не жалею, что оказался в "Арсенале", — заявил Аршавин в интервью на Youtube-канале "КраСава".
Ранее сообщалось, что Аршавин получил дисквалификацию за удар соперника ногой.