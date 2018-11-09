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«Ювентус» выступил с предложением по покупке Погба
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«Ювентус» готов отдать своего игрока в «Манчестер Юнайтед» ради покупки Погба 

Газета.Ru + ещё 18 21 минуту назад
Фото: Reuters
Туринский "Ювентус" может включить защитника Мехди Бенатья в сделку по трансферу полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает "Советский спорт".
По информации Tuttosport, итальянский клуб предпримет попытку приобрести французского хавбека в январе. Если "Ювентусу" и "Манчестер Юнайтед" не получится договориться, туринцы возобновят переговоры в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Погба принял участие в 11 матчах чемпионата Англии, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Погба опоздал на самолет "Манчестер Юнайтед" из-за допинг-теста.
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