«Ювентус» выступил с предложением по покупке Погба

«Ювентус» готов отдать своего игрока в «Манчестер Юнайтед» ради покупки Погба

По информации Tuttosport, итальянский клуб предпримет попытку приобрести французского хавбека в январе. Если "Ювентусу" и "Манчестер Юнайтед" не получится договориться, туринцы возобновят переговоры в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Погба принял участие в 11 матчах чемпионата Англии, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Погба опоздал на самолет "Манчестер Юнайтед" из-за допинг-теста.