«Ювентус» выступил с предложением по покупке Погба

Туринский "Ювентус" может включить защитника Мехди Бенатья в сделку по трансферу полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает "Советский спорт".
По информации Tuttosport, итальянский клуб предпримет попытку приобрести французского хавбека в январе. Если "Ювентусу" и "Манчестер Юнайтед" не получится договориться, туринцы возобновят переговоры в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Погба принял участие в 11 матчах чемпионата Англии, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Погба опоздал на самолет "Манчестер Юнайтед" из-за допинг-теста.