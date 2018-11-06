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Роналдиньо подозрительно обеднел
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Роналдиньо подозрительно обеднел 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Felipe Dana / AP
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии по футболу Роналдиньо не смог оплатить наложенный на него штраф в два миллиона евро, потому что на его счете в банке осталось только шесть евро. Об этом сообщает Marca.
Роналдиньо и его брат были оштрафованы по решению бразильского суда за строительство на защищаемой территории. При этом имущества, которое было оставлено в залог, оказалось недостаточно для продолжения разбирательства. В результате суд решил изъять паспорт Роналдиньо.
Однако, пишет Marca, образ жизни бывшего футболиста не вяжется с количеством денег, которое было найдено на его счете. Последние две недели он провел в рекламной поездке по Китаю и Японии. Также он путешествовал по странам Европы и Африки. Существенный доход, по мнению властей, должен также принести контракт на производство кроссовок Nike с именем Роналдиньо.
Бразилец завершил карьеру в январе 2018-го. Футболист является чемпионом мира-2002 в составе сборной Бразилии. В составе «Барселоны» (выступал с 2003-го по 2008 год) бразилец дважды выигрывал чемпионат Испании и один раз — Лигу чемпионов. В 2005 году спортсмен стал обладателем «Золотого мяча».
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