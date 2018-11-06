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Президент «Урала» пошутил над переходом Кононова
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Президент «Урала» потребует у «Спартака» больше €3 млн 

Газета.Ru + ещё 2 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов в шутку заявил, что клуб намерен потребовать у московского "Спартака" более €3 млн за переход главного тренера Дмитрия Парфенова, сообщает газета "Известия".
Ранее сообщалось, что тульский "Арсенал" хочет получить от "Спартака" за своего главного тренера Олега Кононова €3 млн 
"Да что это за сумма такая? Нам мало 3 млн евро, мы больше потребуем. Ну а если серьезно, мы хотим, чтобы Парфенов работал у нас. У меня с ним был разговор, что мы всегда можем его отпустить, если будет классное предложение. Только я не вижу, кто тогда будет работать у нас. Поэтому мы хотим работать с Димой. Жаль, что из-за низкой реализации мы неудачно начали сезон. Если бы забили все, что было, сейчас имели бы не 16 очков, а за 20. А это уже зона еврокубков", — сказал Иванов.
Ранее Станислав Черчесов прокомментировал слухи о назначении в "Спартак".
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