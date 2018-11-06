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«Можно надеяться на сюрприз»
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«Можно надеяться на сюрприз». «Локомотив» сегодня сыграет с «Порту» 

BFM.RU 57 минут назад
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Московский «Локомотив» встретится с португальским клубом «Порту» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Многие обозреватели дают неутешительные для «железнодорожников» прогнозы. В частности, из-за большого числа травмированных игроков. С ними не соглашается главный редактор «Спорт 24» Самвел Авакян:
Самвел Авакян, главный редактор «Спорт 24»: «С одной стороны, „Локомотив“ представляется в этом матче заведомым аутсайдером, хотя бы потому, что команда в этой Лиге чемпионов еще ни разу не выиграла, даже вничью не сыграла ни одну игру, домашнюю игру полностью проиграла. Мне кажется, что можно надеяться на некий сюрприз от „Локомотива“, потому что в принципе с „Порту“ они, по крайней мере домашнюю игру, играли очень неплохо. Можно говорить о некоем невезении. Плюс в последних мачтах в чемпионате России „Локомотив“ уже набрал, мне кажется, какой-то свой чемпионский прошлогодний ход, который, наверно, позволит как минимум не проиграть Португалии. Думаю, что будет ничья, но и не удивлюсь, если „Локомотив“ выиграет эту игру».
Букмекеры принимают ставки на победу «Локомотива» с коэффициентом 7,5 к одному, а на ничью — пять к одному, в то время как на победе «Порту» можно заработать значительно меньше — всего 1,38 к одному. Матч «Локомотива» и «Порту» начнется в 23:00 по московскому времени.
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