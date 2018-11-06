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«Реал» готов отдать за Икарди €110 млн
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«Реал» готов заплатить за Икарди € 110 млн 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Мадридский "Реал" не оставляет попыток приобрести нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди, сообщает "Советский спорт".
По информации Calciomercato, испанский клуб готовит предложение по трансферу игрока в размере €110 млн Руководство "Реала" намерено выступить с этим предложением ближе к зимнему трансферному окну и видит Икарди в качестве замены Кариму Бензема.
Сам Икарди выступает за переход, поэтому не хочет подписывать с "Интером" новый контракт. Нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2021 года.
В этом сезоне Икарди сыграл в 11 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что защитник "Реала" Серхио Рамос горд тем, что фанаты "Реала" освистывают его.
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