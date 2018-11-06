«Реал» готов отдать за Икарди €110 млн

«Реал» готов заплатить за Икарди € 110 млн

По информации Calciomercato, испанский клуб готовит предложение по трансферу игрока в размере €110 млн Руководство "Реала" намерено выступить с этим предложением ближе к зимнему трансферному окну и видит Икарди в качестве замены Кариму Бензема

Сам Икарди выступает за переход, поэтому не хочет подписывать с "Интером" новый контракт. Нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2021 года.

В этом сезоне Икарди сыграл в 11 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что защитник "Реала" Серхио Рамос горд тем, что фанаты "Реала" освистывают его.