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«Амкар» признали банкротом
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Арбитражный суд признал футбольный клуб «Амкар» банкротом 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Арбитражный суд Пермского края признал футбольный клуб "Амкар" банкротом и ввел конкурсное управление на шесть месяцев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд признал "Амкар" банкротом, введено конкурсное управление сроком на шесть месяцев. Следующее заседание по итогам конкурсного управления назначено на 22 апреля", — сообщили в суде.
"Амкар" прекратил свое существование из-за проблем с финансированием в июне. С заявлением о признании футбольного клуба банкротом в суд обратился совет директоров пермского "Амкара".
В минувшем сезоне "Амкар" занял 13-е место в Российской премьер-лиге, в стыковых матчах команда обыграла "Тамбов" и сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата страны. Позже Российский футбольный союз не выдал лицензию "Амкару" для участия в турнире в связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей.
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