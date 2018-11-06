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«Манчестер Сити» купит китайский клуб
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«Манчестер Сити» купит китайский клуб 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Twitter Давида Сильвы
"Манчестер Сити" близок к тому, что пополнит семейство своих дочерних клубов, сообщает "Советский спорт".
По информации Daily Mail, в корпорацию City Football Group должен вступить одна из команд китайской Суперлиги.
В настоящее время владельцы "горожан" находятся в конечной стадии переговоров о приобретении китайского клуба. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца нынешнего года. При этом название команды не уточняется, но лишь предполагается, что она из города Чэнду. В английском клубе считают, что покупка еще сильнее повысит узнаваемость своего бренда в мире.
Сейчас в списке клубов, которые имеют родственные связи с "Манчестер Сити", входят "Нью-Йорк Сити", "Мельбурн Сити", "Атлетико Торке", "Жирона" и "Йокогама Ф. Маринос".
Ранее стало известно, что "Реал" хочет подписать хавбека "Манчестер Сити"
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