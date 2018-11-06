«Манчестер Сити» купит китайский клуб

"Манчестер Сити" близок к тому, что пополнит семейство своих дочерних клубов, сообщает "Советский спорт"

По информации Daily Mail, в корпорацию City Football Group должен вступить одна из команд китайской Суперлиги.

В настоящее время владельцы "горожан" находятся в конечной стадии переговоров о приобретении китайского клуба. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца нынешнего года. При этом название команды не уточняется, но лишь предполагается, что она из города Чэнду. В английском клубе считают, что покупка еще сильнее повысит узнаваемость своего бренда в мире.

Сейчас в списке клубов, которые имеют родственные связи с "Манчестер Сити", входят "Нью-Йорк Сити", "Мельбурн Сити", "Атлетико Торке", "Жирона" и "Йокогама Ф. Маринос".