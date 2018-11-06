Головин пропустит две недели из-за травмы

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму и пропустит две недели.

Об этом сообщает пресс-служба французского клуба. Головин не попал в заявку на матч Лиги чемпионов против «Брюгге», который состоится во вторник.

Однако ранее Александр попал в заявку сборной России на ноябрьские матчи: 15 ноября национальная команда сыграет товарищеский матч со сборной Германии, а 19-го — со Швецией в рамках Лиги наций.

Ранее сообщалось, что Головин не сыграет в матче Лиги чемпионов «Монако» — «Брюгге».