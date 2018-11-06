Переводчик рассказал об увольнении Карреры

Переводчик бывшего главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры Артём Фетисов рассказал, как отказались от его услуг и отправили итальянца в отставку с поста главного тренера.
«Мы находились в Тарасовке, на рабочих местах. Перед тренировкой нас собрали и объявили, что клуб прекращает сотрудничество с Массимо, а соответственно и со мной. Руководство сразу обозначило свою позицию», — заявил Фетисов в интервью RT.
По словам синхрониста он сам был немного шокирован случившимся, а игроки, узнав новость, не успели попрощаться с наставником.
«У нас особо времени на общение не было. Парой слов успели перекинуться с некоторыми, не более. Только на следующий день во время обеда, который организовал Массимо, попрощались нормально, по-человечески. Очень тепло посидели, было приятно», — добавил Фетисов.
Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев оценил изменения, которые произошли в игре «Спартака» после отставки Массимо Карреры с должности главного тренера.