Переводчик рассказал об увольнении Карреры

Переводчик Карреры рассказал, как итальянца уволили из «Спартака»

Массимо Карреры Переводчик бывшего главного тренера московского «Спартака» Артём Фетисов рассказал, как отказались от его услуг и отправили итальянца в отставку с поста главного тренера.

«Мы находились в Тарасовке, на рабочих местах. Перед тренировкой нас собрали и объявили, что клуб прекращает сотрудничество с Массимо, а соответственно и со мной. Руководство сразу обозначило свою позицию», — заявил Фетисов в интервью RT.

По словам синхрониста он сам был немного шокирован случившимся, а игроки, узнав новость, не успели попрощаться с наставником.

«У нас особо времени на общение не было. Парой слов успели перекинуться с некоторыми, не более. Только на следующий день во время обеда, который организовал Массимо, попрощались нормально, по-человечески. Очень тепло посидели, было приятно», — добавил Фетисов.