Стало известны требования Карпина и Жардима к «Спартаку»

Журналист Илья Казаков рассказал почему тренер «Ростова» Валерий Карпин и экс-наставник «Монако» Леонарду Жардим отказались возглавить московский «Спартак» после увольнения Массимо Карреры.
«Карпин лучше всех понимал, как быстро «Спартак» расстаётся с тренерами. Поэтому он, как рассказывают, в ответ на предложение контракта выдвинул свои требования — защищенный контракт на несколько лет и деньги на трансферы», — рассказал Казаков.
Примерно то же самое говорил и Леонардо Жардим, освободившийся из «Монако». Его позиция такова: я ценю и уважаю себя и свое имя, поэтому покажите, на что вы готовы, чтобы получить такого тренера. Речь шла не только о зарплате, но и о трансферах.
Кононов смотрел на переговоры несколько иначе. И пусть его кандидатура изначально выглядела резервной или альтернативной, в итоге именно он возглавит самый популярный и самый адреналиновый клуб страны», — написал Казаков в своем блоге на сайте канала «360».
Ранее стала известна сумма неустойки за тренера «Арсенала» Олега Кононова.