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Ничего не изменилось. «Арсенал» об уходе Кононова
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«Арсенал»: Кононов продолжает тренировать команду, ничего не изменилось 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тульский "Арсенал" отказался комментировать новости о том, что главный тренер клуба Олег Кононов может в ближайшее время возглавить московский "Спартак", сообщает Sport24.
"Арсенал" не собирается комментировать слухи относительно нашего главного тренера. Олег Георгиевич тренирует команду, подготовка к матчу с "Анжи" идет в плановом режиме. После игры с "Локомотивом" ничего не изменилось", — сказали в пресс-службе "Арсенала".
Ранее стало известно, что именно Кононов считается первым кандидатом на пост главного тренера "Спартака", который временно занимает испанец Рауль Рианчо. Ожидается, что место исполняющего обязанности главного тренера туляков займет Игорь Семшов.
"Арсенал" занимает 13-е место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) на данный момент, имея на счету 14 очков после 13 матчей.
Ранее Станислав Черчесов прокомментировал слухи о назначении в "Спартак".
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