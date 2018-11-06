Игрокам «Зенита» не разрешили навестить Кокорина 

Адвокат игрока петербургского "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о правилах посещения заключенных в СИЗО "Бутырка", передает "Чемпионат.com"
"Последний раз я посещала Александра в четверг, у него все в норме и полном порядке. Посещать его могут родственники, как и положено по закону. Если его захотят посетить одноклубники, то они это не смогут сделать. Это не предусмотрено законом", — сказала Стукалова.
Напомним, по решению суда Александр Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий заключены под стражу до 8 декабря и находятся в СИЗО "Бутырка".
Ранее футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев ответили на письмо журналиста будучи в СИЗО