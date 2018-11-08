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Кокорина и Мамаева лишили привилегий
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Кокорина и Мамаева лишили спортивных привилегий в СИЗО 

Lenta.ru + ещё 18 1 час назад
Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, находящимся в СИЗО, сократили время пребывания в спортивном зале. Об этом сообщает «Росбалт».
Администрация изолятора объявила игрокам, что им разрешено посещать спортзал лишь два раза в неделю вместо пяти. По словам представителей СИЗО, данное ограничение вызвано тем, что остальным заключенным, желающим тренироваться, не хватало на это времени из-за футболистов. Мамаев и Кокорин, как сообщают правозащитники, обеспокоены тем, что им не удастся поддерживать форму, находясь в заключении.
23 октября стало известно, что у Мамаева и Кокорина появилась возможность тренироваться в СИЗО. Футболистам разрешили посещать спортивный зал по очереди.
Футболисты являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Оба игрока пробудут в СИЗО минимум до 8 декабря.
8 октября Мамаев и Кокорин стали участниками двух драк в Москве. Сперва они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Потасовка произошла на парковке гостиницы «Пекин». После в одной из кофеен от игроков пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.
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