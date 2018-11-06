Нападающий «Ромы» рассказал о проблемах с нервами

Нападающий итальянской "Ромы" Эдин Джеко рассказал о своем эмоциональном состоянии, передает Sport24.

Форвард отметил, что близко к сердцу принимает поражения команды в чемпионате Италии.

"Мне говорили, что я слишком мягкий, но изменился? Я все еще добрый! Просто мне не нравится проигрывать — тогда я начинаю нервничать. Мы не очень хорошо начали чемпионат, и нервы порой сдают. Тренер говорит, что я потом еще 10-15 минут не могу показывать высокий уровень игры из-за нервов", — поделился переживаниями Джеко.

"Роме" предстоит встреча с московским ЦСКА в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов 7 ноября в 20.55 по московскому времени.