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Нападающий «Ромы» рассказал о проблемах с нервами
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Нападающий «Ромы» рассказал о проблемах с нервами 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Официальный сайт «Ромы»
Нападающий итальянской "Ромы" Эдин Джеко рассказал о своем эмоциональном состоянии, передает Sport24.
Форвард отметил, что близко к сердцу принимает поражения команды в чемпионате Италии.
"Мне говорили, что я слишком мягкий, но изменился? Я все еще добрый! Просто мне не нравится проигрывать — тогда я начинаю нервничать. Мы не очень хорошо начали чемпионат, и нервы порой сдают. Тренер говорит, что я потом еще 10-15 минут не могу показывать высокий уровень игры из-за нервов", — поделился переживаниями Джеко.
"Роме" предстоит встреча с московским ЦСКА в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов 7 ноября в 20.55 по московскому времени.
Ранее Олег Артемов, агент полузащитника французского "Монако" и сборной России Александра Головина, рассказал о сроках восстановления футболиста от травмы, полученной им во встрече с "Реймсом" в чемпионате Франции (0:1).
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