Жена Мамаева восстановила аккаунт в Instagram после атаки хакеров

Правда сейчас он открыт только для подписчиков. После ареста супруга Алана Мамаева стала жертвой шантажистов.

Неизвестный отправил Алане Мамаевой сообщения с требованием денег, иначе в Сети появятся интимные фотографии Аланы и ее супруга. В конце октября эти фото и видео были опубликованы, а Мамаева закрыла все аккаунты в социальной сети.