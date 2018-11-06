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Жена Мамаева восстановила аккаунт в Instagram
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Жена Мамаева восстановила аккаунт в Instagram после атаки хакеров 

Москва24 47 минут назад
Фото: instagram.com/alana_mamaeva
Правда сейчас он открыт только для подписчиков. После ареста супруга Алана Мамаева стала жертвой шантажистов.
Неизвестный отправил Алане Мамаевой сообщения с требованием денег, иначе в Сети появятся интимные фотографии Аланы и ее супруга. В конце октября эти фото и видео были опубликованы, а Мамаева закрыла все аккаунты в социальной сети.
11 октября нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев были арестованы на два месяца. 19 октября Мосгорсуд признал законным решение об аресте футболистов до 8 декабря.
Спортсменам предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". 8 октября они в компании нескольких человек напали на водителя ведущей одного из федеральных телеканалов и избили главу департамента Минпромторга РФ Дениса Пака в центре Москвы.
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