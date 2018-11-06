Фернандо вернулся в общую группу «Спартака»

Фернандо вернулся в общую тренировочную группу «Спартака»

Бразильский футболист московского "Спартака" Фернандо приступил к занятиям в общей группе команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Полузащитник получил травму бедра в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы с шотландским "Рейнджерс" (0:0), который прошел в Глазго 25 октября.

Следующий матч турнира "Спартак" вновь проведет против "Рейнджерс". Встреча пройдет в Москве 8 ноября.

После трех матчей в группе G испанский "Вильярреал" и "Рейнджерс" набрали по 5 очков, австрийский "Рапид" — 3, "Спартак" — 2.