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Фернандо вернулся в общую группу «Спартака»
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Фернандо вернулся в общую тренировочную группу «Спартака» 

ТАСС + ещё 6 49 минут назад
Фото: ТАСС
Бразильский футболист московского "Спартака" Фернандо приступил к занятиям в общей группе команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Полузащитник получил травму бедра в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы с шотландским "Рейнджерс" (0:0), который прошел в Глазго 25 октября.
Следующий матч турнира "Спартак" вновь проведет против "Рейнджерс". Встреча пройдет в Москве 8 ноября.
После трех матчей в группе G испанский "Вильярреал" и "Рейнджерс" набрали по 5 очков, австрийский "Рапид" — 3, "Спартак" — 2.
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