bwin вернет проигрыши по ставкам на матчи Лиги чемпионов

6 и 7 ноября в Лиге Чемпионов состоятся очередные матчи, в которых примут участие «Локомотив» и ЦСКА. Сегодня «железнодорожники» в Португалии сыграют с «Порту» (начало матча в 23:00 МСК), а уже завтра, в Москве пройдет матч между ЦСКА и «Ромой» (начало в 20:55 по московскому времени).

Букмекерская компания bwin объявила о специальной акции для новых игроков . Каждый клиент, который зарегистрируется, внесет депозит и заключит пари на любой из матчей Лиги Чемпионов, которые пройдут сегодня и завтра (6 и 7 ноября), получит 100-процентный возврат суммы своего первого пари на Лигу чемпионов в том случае, если оно проиграет. Возврат будет осуществлен в виде FreeBet (бесплатной ставки).

Напомним, в первом матче «армейцы» всухую проиграли «Роме» на выезде, — матч закончился со счетом 0:3 в пользу римского клуба. «Железнодорожники» уступили «Порту» в Черкизово со счетом 1:3.

* В зачет акции идет первое пари-ординар, заключенное до или по ходу любого из матчей группового этапа 6 и 7 ноября. Проигрыш по пари будет возвращен клиенту в виде FreeBet в размере 100% от размера пари.