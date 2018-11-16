Разгром в Лейпциге: Германия задавила Россию

Сборная России проиграла Германии в контрольном матче

Сборная России с разгромом уступила команде Германии в контрольном матче. Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Йоахима Лева.

15 ноября на стадионе Ред Булл-Арена» в Лейпциге состоялся контрольный матч, в котором сборная России крупно проиграла национальной команде Германии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Бундестим».

Еще до начала матча Станислав Черчесов удивил стартовым составом.

В нападении с первых минут вышел бразильский россиянин Ари. Форвард «Краснодара», получив в июле этого года российское гражданство, 12 ноября был впервые вызван в национальную сборную.

Произошло это во многом вынужденно: в связи с травмой колена сборы был вынужден пропустить нападающий петербургского «Зенита» , а также капитан российской команды Артем Дзюба . Ари был заявлен вместо него, а капитанская повязка перешла одноклубнику бразильского россиянина Юрию Газинскому

Также в стартовом составе вышел защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин , вызванный в сборную впервые с февраля 2013 года. 32-летний защитник занял место на правом фланге обороны, где обычно дежурил его одноклубник Марио Фернандес . Однако еще один натурализованный бразилец также был вынужден пропустить матч из-за травмы.

На противоположном фланге разместился Константин Рауш , для которого возвращение в Германию было особой мотивацией. Ему, кстати, местные болельщики припомнили его решение отказаться от немецкого гражданства, устроив «теплый прием». Всякий раз в адрес российского защитника был слышен свист, а в паре эпизодов фанаты и вовсе бросали в Рауша мусор и клочки бумаги с трибун. В центре обороны Черчесов оставил пару Георгия Джикии и еще одного бывшего немца Романа Нойштедтера

Лучший же бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ) на данный момент Федор Чалов остался в запасе.

С первых же минут немецкая сборная, которая вышла на игру с Россией экспериментальным составом, взяла мяч под свой контроль и начала оказывать давление на российских защитников. Первый подступ к нашей штрафной немцы организовали на 3-й минуте, но прострел Лероя Зане прервал Джикия. Через несколько мгновений защитник «Спартака» еще несколько раз успешно сыграл на опережение, а оборона сборной России выглядела ровно и сбалансированно.

Тило Керер увидел открывающегося Сержа Гнабри , который ворвался в свободную зону и убежал за спину Джикии. 23-летний хавбек «Баварии» быстро сориентировался и прострелил в зону 11-метровой отметки, где уже дежурил одинокий Лерой Зане.

Немецкий полузащитник в одно касание пробил в дальний угол, а Андрей Лунев не выручил. 1:0 — сборная Германии повела в счете.

После пропущенного мяча российские футболисты побежали отыгрываться. Основной акцент в атаке был сделан на левом фланге, где активнее всех были Рауш и Алексей Ионов

Хорошая возможность восстановить равновесие появилась уже через десять минут. Зане перед своей штрафной сфолил на Ионове, но после удара Рауша мяч пролетел сильно выше ворот.

Менее чем через минуту едва не отличился Александр Ерохин : Ари скинул мяч на Ионова, тот заметил подключение хавбека «Зенита» и откатил ему под удар. Но Александр пробил чуть выше перекладины.

Не успела команда Черчесова прибрать мяч к ногам, как немецкая сборная вновь перехватила инициативу и увеличила обороты в атаке. Свои плоды это принесло в середине первого тайма.

На 25-й минуте «Бундестим» заработала очередной угловой, исполнить который вызвался Йозуа Киммих . После его подачи выше всех выпрыгнул Антонио Рюдигер , скинувший мяч точно на ногу Никласу Зюле.

Защитник «Баварии», обработав мяч, пробил точно в дальний угол и удвоил преимущество сборной Германии — 2:0.

Несмотря на комфортное преимущество, подопечные Йоахима Лева давление не снизили и на 33-й минуте едва не довели счет до разгромного. Тимо Вернер , сместившийся из центра на правый фланг, сделал отличную передачу Гнабри на ход, но тот немного не дотянулся до мяча.

Периодически на стадионе в Лейпциге было отчетливо слышно российских болельщиков. К слову, поддержать сборную России в контрольном матче в Германии приехало около 700 человек.

Однако на фоне громких лозунгов «Вперед, Россия!» вперед убегали немецкие футболисты. За несколько до минут первой половины встречи Зане вновь оказался самым активным у себя на фланге, обыграл Набабкина и навесил на дальнюю штангу, куда набегал Керер. В последний момент немца опередил Рауш, технично скинувший мяч грудью Луневу.

Через несколько мгновений Константин мог отличиться и в атаке: совершив классный перехват, Рауш сделал передачу на Ари, но новичок сборной обработать мяч не сумел.

Кай Хавец, получив мяч перед штрафной, выдал точнейший пас вразрез на Гнабри, который вышел один на один с вратарем и переиграл Лунева.

Несмотря на то, что изменения в составе напрашивались, Черчесов к заменам прибегать не стал, и во втором тайме на поле появились те же футболисты. И уже в самом начале второй половины встречи россияне могли отквитать один гол.

Сначала Ари слегка не дотянулся до мяча после прострела Алексея Миранчука , а уже в следующей атаке Ионов ворвался в штрафную, на замахе убрал защитника и пробил. Но мяч прошел рядом со штангой.

На 55-й минуте Черчесов все-таки решил видоизменить линию нападения и выпустил Антона Заболотного вместо Ари, а еще через несколько мгновений на поле появился еще один Антон — Миранчук, заменивший, своего брата Алексея.

Высокое давление и прессинг со стороны российской команды на оборону сборной Германии в забитый мяч вылиться никак не могли. Из первых результативных действий стала желтая карточка, полученная Ерохиным.

Хавбек сборной России грубо «подкатился» под Йонаса Хектора , который из-за травмы был вынужден покинуть поле.

Брандт подхватил мяч на чужой половине поля, убежал в контратаку, отдал на свободного Горецку, который откатил на ход Шульцу. Тот, добежав до лицевой, прострелил во вратарскую, и Мюллеру не хватило совсем немного, чтобы замкнуть передачу.

В концовке встречи команды обменялись острыми атаками, однако изменить счет на табло так и не удалось. 3:0 — сборная Германии разгромила Россию.

Уже 20 ноября подопечным Станислава Черчесова предстоит провести заключительную встречу группового этапа Лиги наций и сыграть в гостях против команды Швеции. Игра состоится на стадионе «Френдс Арена» в 22.45 по московскому времени.