«Монако» без Головина разгромно проиграл «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

Французский «Монако» потерпел разгромное поражение от бельгийского «Брюгге» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Фонвьейе на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин не вошёл в заявку на матч, поскольку проходит дополнительный курс лечения правого голеностопа, из-за травмы которого пропустил старт сезона.

Для «Монако», это поражение стала третьей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Ещё один матч монегаски завершили вничью. В свою очередь для «Брюгге» — это первая победа на групповой стадии ЛЧ нынешнего сезона.