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«Монако» без Головина разгромно проиграл «Брюгге»
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«Монако» без Головина разгромно проиграл «Брюгге» в матче Лиги чемпионов 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters © Eric Gaillard
Французский «Монако» потерпел разгромное поражение от бельгийского «Брюгге» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Фонвьейе на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
Победу «Брюгге» принесли голы Уэсли, Руда Вормера и дуль Ханса Ванакена.
Российский хавбек «Монако» Александр Головин не вошёл в заявку на матч, поскольку проходит дополнительный курс лечения правого голеностопа, из-за травмы которого пропустил старт сезона.
Для «Монако», это поражение стала третьей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Ещё один матч монегаски завершили вничью. В свою очередь для «Брюгге» — это первая победа на групповой стадии ЛЧ нынешнего сезона.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов встретится с Головиным после матча ЛЧ «Монако» — «Брюгге».
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