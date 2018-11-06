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Месси не сыграет в матче с «Интером»
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Месси не сыграет за «Барселону» в матче ЛЧ с «Интером» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала стартовый состав команды на матч четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов с миланским «Интером».
С первых минут на поле стадиона «Джузеппе Меацца» в Милане выйдут Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Артур, Серхи Роберто, Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле и Луис Суарес.
Нападающий и капитан «блауграны» Лионель Месси, восстанавливающийся после травмы руки, не смотря на попадание в заявку на матч, не вошёл в число резервистов команды.
Матч «Интер» — «Барселона» состоится 6 ноября и начнётся в 23:00 мск.
Ранее сообщалось, что дом футболиста «Барселоны» ограбили, пока семья находилась в нём.
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