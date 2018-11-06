Ещё
«Самый разумный в семье Мамаева — попугай»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уткин: «Самым разумным человеком в семье Мамаева является попугай» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о семьях футболистов в эфире «Эхо Спорт».
«Чувствуется, что в семьях футболистов как-то все не очень здорово. Три семьи вскрылись почти в одночасье: Глушакова, Кокорина и Мамаева. И там какие-то удивительные вещи.
Игрокам "Зенита" не разрешили навестить Кокорина
В семье Мамаева самый разумный человек, видимо, попугай. В семье Кокорина старшему сыну забывают положить деньги на тюремный счет, а младшему забывают нанять адвоката. При этом они несут несусветную чушь в эфире федеральных каналов, желая то ли разжалобить, то ли найти понимание. Какая-то страшная какофония.
А в семье Глушаковых, чувствуется, абсолютно все умеют считать каждую копеечку. Там начались прямо какие-то докопеечные разборки. Все это производит очень своеобразное впечатление. Судя по всему, там сложилась непростая семья», — сказал Уткин.
SPORT24.ru: последние новости
Жена Мамаева: «Краснодар» бросил своего игрока. Подписываюсь под каждым словом отца Паши» «Локомотив» благодаря голу Фарфана отыграл один мяч в матче с «Порту» Казаков: «Карпин потребовал у «Спартака» защищенный контракт на несколько лет и сумму на трансферы»
Комментарии9
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Просиживают задницы»301
«Трупы были выложены прямо на льду»38
Игрокам «Зенита» не разрешили навестить Кокорина4
Мирзаев прокомментировал конфликт с Нурмагомедовым
У Нурмагомедова остался последний бой в UFC
Видео
01:42
«Маленький ублюдок»: Конор высмеял дебют Флойда в ММА
MMA Статьи
00:55
«Просиживают задницы»
Биатлон Статьи
03:40
Прыжок от секс-скандала: американскую гимнастику распускают
Легкая атлетика Статьи
00:32
Победивший рак американец размазал Малкина
Хоккей Статьи
05:43
Черчесов озвучил состав сборной России
Футбол
00:11
Украинский вратарь отбил пенальти головой
Футбол
01:13
Слуцкий случайно оскорбил своего руководителя
Футбол
01:12
«Кайрат» не продлит контракт с Аршавиным
Футбол Прочее
05:43
Черчесов прояснил слухи об уходе из сборной России
Футбол
04:26
Загитова в латексе и стриптиз на льду
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение