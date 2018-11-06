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Жена Мамаева: «Краснодар» бросил своего игрока. Подписываюсь под каждым словом отца Паши»

«Локомотив» благодаря голу Фарфана отыграл один мяч в матче с «Порту»

Казаков: «Карпин потребовал у «Спартака» защищенный контракт на несколько лет и сумму на трансферы»