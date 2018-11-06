Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о семьях футболистов в эфире «Эхо Спорт».
«Чувствуется, что в семьях футболистов как-то все не очень здорово. Три семьи вскрылись почти в одночасье: Глушакова, Кокорина и Мамаева. И там какие-то удивительные вещи.
В семье Мамаева самый разумный человек, видимо, попугай. В семье Кокорина старшему сыну забывают положить деньги на тюремный счет, а младшему забывают нанять адвоката. При этом они несут несусветную чушь в эфире федеральных каналов, желая то ли разжалобить, то ли найти понимание. Какая-то страшная какофония.
А в семье Глушаковых, чувствуется, абсолютно все умеют считать каждую копеечку. Там начались прямо какие-то докопеечные разборки. Все это производит очень своеобразное впечатление. Судя по всему, там сложилась непростая семья», — сказал Уткин.
«Самым разумным человеком в семье Мамаева является попугай».
Василий Уткин @radioutkin поделился мнением о семьях Глушакова, Кокорина и Мамаева: https://t.co/XlePPcVAjZ pic.twitter.com/SjzjfTsFI6— SPORT24.ru (@sport24_ru) 6 ноября 2018 г.