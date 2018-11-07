«Локомотив» потерял шансы на плей-офф Лиги чемпионов

«Локомотив» проиграл «Порту» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" проиграл португальскому "Порту" со счетом 1:4 в гостевом матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

"Локомотив" потерпел четвертое поражение подряд в Лиге чемпионов, ранее команда уступила турецкому "Галатасараю" (0:3, в гостях), немецкому "Шальке" (0:1, дома) и "Порту" (1:3, дома). Железнодорожники замыкают турнирную таблицу группы D с нулем очков, потеряв шансы на выход в плей-офф после победы "Шальке" над "Галатасараем" (2:0). В следующий раунд выйдут две лучшие команды группы, третье место дает путевку в 1/16 финала Лиги Европы.

За два тура до конца группового этапа "Порту" возглавляет турнирную таблицу с 10 очками. Второе место занимает "Шальке" (8), третье — "Галатасарай" (4), четвертое — "Локомотив" (0). Только российский клуб и греческий АЕК пока не набрали ни одного очка в нынешнем розыгрыше.

В следующем туре "Локомотив" 28 ноября примет "Галатасарай", "Порту" в тот же день на своем поле сыграет с "Шальке".