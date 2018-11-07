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Прощай, Лига: «Локомотив» разгромлен в Португалии
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«Локомотив» проиграл «Порту» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов 

ТАСС + ещё 14 2 часа назад
Московский "Локомотив" проиграл португальскому "Порту" со счетом 1:4 в гостевом матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Мячи в составе победителей забили Эктор Эррера (2-я минута), Мусса Марега (42), Хесус Корона (67) и Отавио (93). У железнодорожников отличился Джефферсон Фарфан (59). Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия пропустил матч из— за полученной в игре третьего тура красной карточки. Нападающий Федор Смолов вышел на замену на 71-й минуте, он впервые появился на поле после травмы, полученной в конце сентября.
"Локомотив" потерпел четвертое поражение подряд в Лиге чемпионов, ранее команда уступила турецкому "Галатасараю" (0:3, в гостях), немецкому "Шальке" (0:1, дома) и "Порту" (1:3, дома). Железнодорожники замыкают турнирную таблицу группы D с нулем очков, потеряв шансы на выход в плей-офф после победы "Шальке" над "Галатасараем" (2:0). В следующий раунд выйдут две лучшие команды группы, третье место дает путевку в 1/16 финала Лиги Европы.
За два тура до конца группового этапа "Порту" возглавляет турнирную таблицу с 10 очками. Второе место занимает "Шальке" (8), третье — "Галатасарай" (4), четвертое — "Локомотив" (0). Только российский клуб и греческий АЕК пока не набрали ни одного очка в нынешнем розыгрыше.
В следующем туре "Локомотив" 28 ноября примет "Галатасарай", "Порту" в тот же день на своем поле сыграет с "Шальке".
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