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Черчесов встретился с Анри
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Черчесов встретился с Анри на базе «Монако» 

SPORT24.ru + ещё 12 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что встретился с главным тренером «Монако» Тьерри Анри на следующий день после матча монегасков с «Брюгге» (0:4) в Лиге чемпионов.
«С Тьерри Анри. Запланированная встреча на базе «Монако» на следующий день после игры с «Брюгге», — написал Черчесов в Инстаграме.
Целью поездки Черчесова в Монако является уточнение состояния российского полузащитника Александра Головина. Ранее сообщалось, что игрок выбыл как минимум на две недели из-за травмы лодыжки.
Россия проведет товарищеский матч с Германией 15 ноября и матч Лиги наций со Швецией 20 ноября.
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