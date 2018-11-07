Черчесов встретился с Анри

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что встретился с главным тренером «Монако» Тьерри Анри на следующий день после матча монегасков с «Брюгге» (0:4) в Лиге чемпионов.
«С Тьерри Анри. Запланированная встреча на базе «Монако» на следующий день после игры с «Брюгге», — написал Черчесов в Инстаграме.
Целью поездки Черчесова в Монако является уточнение состояния российского полузащитника Александра Головина. Ранее сообщалось, что игрок выбыл как минимум на две недели из-за травмы лодыжки.
Россия проведет товарищеский матч с Германией 15 ноября и матч Лиги наций со Швецией 20 ноября.